VIDEO | Un drone russo colpisce lo scudo di Chernobyl, torna la paura nucleare

ROMA – Nella notte tra giovedì e venerdì un drone russo ha colpito il sarcofago che sigilla il reattore 4 di Chernobyl, richiamando immediatamente l’incubo del disastro nucleare del 1986. Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che l’attacco ha provocato solo un incendio che è poi stato domato.

Un video mostra i danni alla struttura, ma né il leader ucraino né l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) segnalano variazioni nei livelli di radiazioni.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

