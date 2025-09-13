VIDEO | Un uomo salva un koala e poi gli fa la ramanzina: il video è virale

sabato, 13 Settembre , 25

BOLOGNA – Prima lo salva, aiutandolo ad attraversare una strada trafficatissima, poi si ferma a fargli la ramanzina, come a metterlo in guardia di non rifarlo mai più. Sta facendo il giro del web e dei social un video girato in Australia l’11 agosto scorso (il copyright è di una donna, Tracey Drescher, che lo ha pubblicato su Tik Tok) a Beenleigh, in Queensland. Nel video si vede un uomo, abbastanza anziano, che solleva un koala che si ritrova in mezzo al traffico e sembra molto disorientato. Tenendolo in braccio, lo accompagna fino al bordo della strada, dove lo appoggia nell’erba. Ma prima di andare via, alza il dito e lo ammonisce – a mo’ di ramanzina – a stare attento e a non cacciarsi nei guai di nuovo. La ripresa è fatta da una persona che si trovava seduta alla guida della propria auto, incolonnata in mezzo al traffico.

