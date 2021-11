VIDEO | Una app per ricostruire i Bronzi di Riace, anche Messa alla presentazione al Museo archeologico di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – “Ho avuto modo di vedere questa app che è molto bella: fa vedere sul posto in maniera interattiva come potevano essere in origine le due statue dei Bronzi di Riace. Non è solo uno strumento che ti trovi sul tuo computer e puoi aprire quando vuoi, ma si può fare direttamente mentre visiti la sala. Questo è molto originale rispetto ad altre app che ho visto”. Così alla Dire la ministra dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa a margine di una visita al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria dove ha visionato in anteprima un’app sviluppata dall’Università Mediterranea reggina e dall’Università degli Studi di Messina per ricostruire le originali fattezze e i colori dei Bronzi di Riace. L’app fa parte di una delle iniziative messe a punto per il 50esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, avvenuto nel mese di agosto del 1972.”Credo – ha aggiunto – che la collaborazione fra i musei e le università, fra studio e ricerca, sia da rilanciare perché c’è una reciproca competenza che va messa a sistema e che può essere molto importante: da quella delle scienze dei materiali, a quella della storia, fino a quella dell’ingegneria informatica”.

