VIDEO | “Una bara come regalo”: l’ultima apparizione in tv di Ornella Vanoni

ROMA – Nell’ultima apparizione televisiva a Che tempo che fa, Ornella Vanoni aveva fatto ciò che aveva sempre fatto: trasformare anche il tema più cupo in un momento di comicità fulminea, disarmante, tutta sua. Nessuno poteva immaginare che quel dialogo, entrato subito nella memoria degli spettatori, sarebbe stato l’ultimo.

Fabio Fazio l’aveva invitata in studio il 2 novembre, giorno dei morti. E la prima a scherzarci sopra, naturalmente, era stata lei. Vanoni ha raccontato di aver trovato “bare colorate” da regalare alle persone che “hanno già tutto”.

“Ho trovato delle bare…colorate. In base al colore preferito della signora. È un regalo utile! Prima o poi serve. E se non piace, la usano come cassapanca!”.

