sabato, 22 Novembre , 25
video-|-“una-bara-come-regalo”:-l’ultima-apparizione-in-tv-di-ornella-vanoni
VIDEO | “Una bara come regalo”: l’ultima apparizione in tv di Ornella Vanoni

VIDEO | “Una bara come regalo”: l’ultima apparizione in tv di Ornella Vanoni

MondoVIDEO | “Una bara come regalo”: l’ultima apparizione in tv di Ornella Vanoni
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Nell’ultima apparizione televisiva a Che tempo che fa, Ornella Vanoni aveva fatto ciò che aveva sempre fatto: trasformare anche il tema più cupo in un momento di comicità fulminea, disarmante, tutta sua. Nessuno poteva immaginare che quel dialogo, entrato subito nella memoria degli spettatori, sarebbe stato l’ultimo.

Fabio Fazio l’aveva invitata in studio il 2 novembre, giorno dei morti. E la prima a scherzarci sopra, naturalmente, era stata lei. Vanoni ha raccontato di aver trovato “bare colorate” da regalare alle persone che “hanno già tutto”.

“Ho trovato delle bare…colorate. In base al colore preferito della signora. È un regalo utile! Prima o poi serve. E se non piace, la usano come cassapanca!”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.