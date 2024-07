VIDEO | “Una famiglia con 4.000 euro al mese come fa a vivere?”. Bufera sulle parole di Briatore

ROMA – Una famiglia con 4.000 euro al mese come fa a vivere? A chiederselo è l’imprenditore Flavio Briatore ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, ‘2046’. Il suo discorso ha scatenato lo stupore tra gli utenti dei social divisi tra chi lo insulta (“Ignorante arricchito. La maggior parte di chi lavora come operaio non arriva nemmeno alla metà di quanto dice”) e chi cerca di trovare un filo logico alle sue parole (“Per la prima volta si schiera dalla parte delle persone normale. Mi spiegate perché lo insultate?” e “Chiedeva come si può campare con 4000 euro al mese… Sottintendendo che siamo un popolo sottopagato”).

Briatore: “Come fa una famiglia a vivere con 6000€ al mese?” #2046 Qualcuno lo svegli. pic.twitter.com/NKO4cRIBX8 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 18, 2024

Ecco cosa ha detto l’imprenditore: “Io credo che una famiglia di quattro persone dove il marito guadagna 1.500 o 2.000 e la moglie ma anche 2.500. In totale 4.000 euro come fanno a vivere? Io mi chiedo: paghi l’affitto, c’è bisogno del dentista, c’è bisogno di pagare un paio di scarpe, c’è un’emergenza, come fanno? Questi sono i veri miracoli: questa gente qui tanto di rispetto perché è la cosa più difficile che puoi fare mantenere i tuoi figli e la tua famiglia. Gli aumenti dei salari vanno bene ma come si fanno a pagare le tasse che ti appioppano?“.

