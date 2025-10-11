sabato, 11 Ottobre , 25

VIDEO | “Una vera e propria transumanza”: polemiche social per la frase di Mentana sui palestinesi

Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Sta montando in rete la polemica per un’espressione usata dal direttore del Tg La7, Enrico Mentana, durante l’edizione serale del telegiornale, riferita al rientro di migliaia di palestinesi nella parte settentrionale della Striscia di Gaza. Introducendo un servizio sul tema, il giornalista ha parlato di “una vera e propria transumanza”.

LE REAZIONI ONLINE

L’espressione ha suscitato forti reazioni sui social network, dove molti utenti l’hanno giudicata “incommentabile” e “inappropriata sotto ogni punto di vista: comunicativo, emotivo e lessicale”.Secondo le critiche, l’uso del termine “transumanza” — che indica lo spostamento stagionale del bestiame tra pascoli e zone di allevamento — sarebbe inadeguato per descrivere lo spostamento di civili in un contesto di guerra e sfollamento.
