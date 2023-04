VIDEO | Università, lo sfogo della studentessa: “Borse di studio e merito ricatto ai poveri”

di Maria Carmela Fiumanò e Marcella Piretti

ROMA – Percorsi universitari troppo competitivi, tempi troppo stretti, aspettative troppo alte. Borse di studio che in realtà sono “un ricatto” e che pretendono dagli studenti risultati eccellenti in “tempi ristretti”. Un ‘sistema’ formativo che punta solo alla ‘performance’ e all’efficienza aziendale. E che alla fineha come risultato quello di inghiottire gli studenti e farli consumare nel senso di frustrazione di non essere all’altezza, a maggior ragione di fronte ai successi “degli altri”. Ad accendere un faro sul tema, sempre più di attualità dopo l’escalation negli ultimi anni di episodi di suicidi di giovani studenti che a un certo punto non riescono più a gestire il castello di bugie raccontato ad amici e famiglie a proposito della loro carriera universitaria, è una giovane studentessa di nome Alessandra. Ha preso la parola oggi, a Ferrara, nel corso dell’apertura dell’anno accademico 2022/23 dell’Ateneo di Ferrara, a cui era presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Originaria della provincia di Brindisi, Alessandra De Fazio è presidente del Consiglio degli studenti di Unife. Questa mattina ha preso la parola rivolgendosi tra gli altri alla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, presente alla cerimonia. Tra le altre cose, Alessandra ha detto: “Siamo bombardati continuamente dal mito della performatività e da una competizione illogica che ci sbatte in faccia i successi degli altri”.

LEGGI ANCHE: Suicidio allo Iulm, Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale): “A 19 anni nessuno dovrebbe pensare di aver fallito”

LE PAROLE DI ALESSANDRA

Ecco il discorso di Alessandra per intero “’Sono un fallimento, non merito di vivere’- esordisce la studentessa-. Non sono le parole che titola l’ennesimo giornale, riportando quotidianamente, accanto alle morti delle nostre compagne, l’esaltazione di una studentessa che riconosce nel sonno un ostacolo per laurearsi nella metà del tempo. Queste parole sono uscite dalla stessa bocca della persona che oggi sta parlando di fronte a voi. Queste parole le ha dovute sentire e subire mia madre quando dopo il test di medicina ho percepito di non avercela fatta, per la seconda volta. Che esagerazione per un test che si può riprovare l’anno successivo… Ma come possiamo pensare che il percorso universitario debba essere dettato dai nostri tempi? Che sia di nostra proprietà, mentre siamo bombardati continuamente dal mito della performatività e da una competizione illogica che ci sbatte in faccia i successi degli altri e ci fa tirare un sospiro di sollievo quando qualcuno fallisce al posto nostro?”.

“UN SISTEMA CHE BARATTA LA PERSONA PER LA PERFORMANCE”

Parlando a nome degli studenti nel Teatro Comunale, la giovane originaria di Francavilla Fontana, nel brindisino in Puglia, cita Alessandro Barbero, storico e scrittore: “In altre epoche credevano nelle streghe e noi crediamo alla meritocrazia”. L’intervento di Alessandra, davanti alle autorità accademiche e ai più alti rappresentanti delle Istituzioni, è davvero critico, un vero atto di accusa nei confronti di un sistema dell’istruzione italiano improntato sempre di più all’efficienza aziendale. Un sistema, come lei stessa ricorda e denuncia, che spesso – e lo testimoniano i fatti di cronaca – ha come conseguenza il suicidio di studenti che, per il mito della ‘massima performance’, del ‘successo a tutti i costi’, si sentono inadeguati e falliti. “Un sistema malato che baratta la persona per la performance”, lo definisce Alessandra.

“LE BORSE DI STUDIO SONO UN RICATTO”

De Fazio spiega: “Si pensa banalmente che il merito possa essere un criterio equo, sostituto del vecchio privilegio del quale invece ha ereditato tutto il divario e la disparità, ma con una mutazione acquisita: l’ipocrisia. Le borse di studio sono un ricatto. Se tutti abbiamo lo stesso diritto perché qualcuna dovrebbe essere costretta a tenere tempi più serrati solo perché è più povera? Il ‘sistema universitario è classista’, afferma una studentessa che come noi si trova in una università smembrata, dove i saperi non fluiscono, non si differenziano ma si trovano a dover fare i conti con una istituzione che disconosce la nostra umanità piegandosi ai ricatti del mercato”.

Alessandra De Fazio, presidente del Consiglio degli studenti di Unife, continua: “Nel sistema attuale le Università promuovono l’illusione di garantirci pari strumenti, attraverso corsi di studio e studentati. Nella realtà accedere a questi servizi diventa molto complesso a causa di sbarramenti burocratici, socio-economici e soprattutto meritocratici. Ma badate bene, ci viene data la possibilità di redimerci dalla nostra condizione di povertà, come fosse una colpa, a patto di esserne meritevoli, conseguendo risultati eccellenti entro periodi di tempo cadenzati e ristretti, tutto allo scopo di misurare quanto siamo performanti e catalogarci giusti articoli di una intensa produzione con il risultato di generare grandi bilanci sacrificando il benessere e la qualità del percorso accademico”.

IL DIRITTO ALLO STUDIO

La ragazza continua: “Ma chi detta le regole di questa produzione intensiva? La gestione neo-liberale dell’azienda universitaria si traduce nell’applicazione dell’FFO (il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, ndr.) la cui quota premiale trasforma i finanziamenti in premi per gli Atenei più numerosi e performanti defraudando quelli piccoli e considerati improduttivi che si trovano costretti a decidere se levare la contribuzione studentesca o ad aumentare il numero di iscritti per diventare eleggibili all’assegnazione dei premi. Le studentesse e gli studenti non sono il mezzo per sostentare la formazione, il diritto allo studio deve risiedere nell’emancipazione collettiva e deve essere parte integrante e inscindibile del welfare sociale pubblico, gratuito e garantito dallo Stato per tutte e tutti come sancito dalla Costituzione che il nostro presidente ha recentemente definito ‘riferimento che ci guida nell’impegno comune di consolidare un’Italia fondata su pace, libertà e diritti umani”.

“NO A DEPRESSIONE, SENSO DI INADEGUATEZZA E SUICIDI”

La studentessa di Ferrara lancia un appello alle Istituzioni per evitare i tragici gesti di chi si toglie la vita per la paura di deludere la famiglia per un esame andato male o un corso di laurea non portato a termine. “’Ho barattato la mia salute mentale per terminare in tempo gli studi, inutile dire continua a leggere sul sito di riferimento