VIDEO | Università Pegaso e Fondazione PRO insieme per promuovere una nuova cultura della longevità

ROMA – Medici, ricercatori, esperti di nutrizione e cucina mediterranea, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese si sono confrontati oggi a Napoli nel convegno “Longevità? Wellbeing, Informazione, Prospettive”, promosso da Università Pegaso e Fondazione PRO. L’iniziativa ha posto al centro del dibattito la necessità di superare i falsi miti e definire linee guida condivise per un’informazione corretta, scientificamente fondata e accessibile a tutti sul tema della longevità.

Nel corso della giornata, il confronto si è sviluppato attorno a tre temi principali – fake news, nutrizione e prevenzione – evidenziando come la longevità non sia il risultato di “pillole magiche” o formule miracolose, ma di scelte consapevoli e stili di vita equilibrati. È stato ribadito il valore della Dieta Mediterranea, dell’attività fisica regolare e del benessere cognitivo ed emotivo, sottolineando come la scienza offra oggi strumenti concreti per favorire un invecchiamento sano. Ampio spazio è stato dedicato anche all’impatto sanitario e sociale dell’invecchiamento della popolazione, con particolare attenzione all’aumento dei disturbi cognitivi e ai costi connessi per il sistema sanitario nazionale. Gli esperti hanno evidenziato la necessità di rafforzare le strategie di prevenzione, i programmi di assistenza e i percorsi di cura, orientando la società verso una longevità realmente sostenibile. In questo contesto, l’innovazione emerge come un alleato strategico, in particolare l’Intelligenza Artificiale, leva decisiva per la salute pubblica e capace di trasformare i controlli occasionali in un monitoraggio continuo, predittivo e personalizzato.

All’evento, organizzato da Vincenzo Mirone, Professore di Urologia all’Università Pegaso, Responsabile Urologia Clinica Mediterranea Napoli, Presidente Fondazione PRO e Responsabile Ufficio Risorse e Comunicazione della SIU, hanno preso parte Ennio Tasciotti, Director Human Longevity Program, IRCCS, e Full Professor, Advanced Medical and Surgical Technologies, Università San Raffaele Roma; Alessandro Padovani, Direttore di Clinica Neurologica Università degli Studi di Brescia; Alessandra Graziottin, Direttrice del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica dell’Ospedale San Raffaele Resnati di Milano e Presidente della Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna Onlus; Manlio Del Giudice, Professore Ordinario di Management, Direttore del Dipartimento di Management ed Economia e del Centro di Ricerca in Analisi dei Dati, Intelligenza, Sicurezza e Informazione presso l’Università Pegaso; Marcello Cattani, Presidente di Farmindustria; Giovanni Scapagnini, Professore Ordinario di Nutrizione Clinica dell’Università degli Studi del Molise; Franco Pepe, Maestro pizzaiolo; e Raffaele Migliorini, Coordinatore Generale Medico Legale INPS.

“Longevità è uno dei sostantivi più utilizzati negli ultimi anni. Ma, paradossalmente, è anche uno dei temi più travolti da un’enorme quantità di notizie false e inaffidabili. Le cosiddette fake news hanno creato intorno alla longevità un immaginario distorto, che rischia di alimentare illusioni invece che consapevolezza. Da qui a pochi mesi intendiamo lavorare per definire delle linee guida condivise, capaci di sostenere un’informazione corretta, scientificamente fondata e accessibile a tutti”, ha dichiarato Vincenzo Mirone, Professore di Urologia all’Università Pegaso, Responsabile Urologia Clinica Mediterranea-Napoli, Presidente Fondazione PRO e Responsabile Ufficio Risorse e Comunicazione della SIU.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it