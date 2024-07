ROMA – Percorrere da lato a lato lo yacht di Mark Zuckerberg, una nave Launchpad che supera i 110 metri di lunghezza, è quasi una disciplina olimpica. La sua ombra copre un isolato. In questi giorni i mezzi di trasporto di ‘Mr. Meta’, ‘Born in the Usa’, sono stati avvistati in Italia. Lui e famiglia, infatti, starebbero trascorrendo le vacanze in Campania.

Dal 5 luglio l’imbarcazione di lusso è attraccata allo Stabia Main Port, un hub per mega yacht situato vicino a Pompei, Sorrento, isola di Capri e Costiera Amalfitana. Sulla vacanza di Zuckerberg e sui suoi itinerari vige il più stretto riserbo. Secondo alcune indiscrezioni, il fondatore di Facebook avrebbe fatto visita agli scavi di Pompei.

L’articolo VIDEO | Vacanze italiane per Zuckerberg, il mega yacht attira curiosi e turisti proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it