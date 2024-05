ROMA – “Coloro che non mandano i figli a scuola sappiano che con la nuova norma, voluta insieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rischiano 2 anni di galera e lo Stato reagirà in modo molto duro“. Lo dichiara il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in visita all’istituto comprensivo ‘Via delle Azzorre’, plesso Amendola a Ostia, per portare il suo sostegno ai docenti, dopo l’aggressione subita da una maestra per mano di una mamma di un alunno, legata al clan mafioso degli Spada.

“Mi auguro – ha aggiunto il ministro – che la Camera approvi molto presto quel mio disegno di legge sulla condotta, che introduce un risarcimento del danno e che tocca le tasche del genitore che aggredisce un insegnante o chi lavora a scuola, perché la scuola è anche lei danneggiata e subisce un danno d’immagine”.

L’articolo VIDEO | Valditara: “Due anni di galera per i genitori che non mandano i figli a scuola” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it