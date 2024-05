VIDEO | Vannacci in un video cita la X Mas: “Fate una decima”. Lo staff: “Non è un fake”

ROMA – Gira in rete un video in cui il generale Roberto Vannacci invita a votarlo sulla scheda elettorale con un gesto ‘nostalgico’: “Fate una ‘decima’ sul simbolo della Lega e scrivete Vannacci, li travolgeremo tutti con una valanga di voti per cambiare questa Europa che non ci piace”. La ‘decima’ al posto della ‘x’, insomma. Citazione della X flottiglia Mas. Il motoscafo armato silurante che operò nella seconda guerra mondiale e che, dopo l’armistizio dell’8 settembre, combattè tra le fila della Repubblica di Salò. Il comandante era Julio Valerio Borghese, che nel 1970 si mise alla testa di un fallito colpo di Stato. Un’epica tutt’oggi cara ai neofascisti.

OPPOSIZIONI ALL’ATTACCO: “È APOLOGIA DI FASCISMO”

Il video ritrae Vannacci in t-shirt blu, musica epica in sottofondo e enorme bandiera dell’Italia che gli sventola alle spalle. Sorge il dubbio che il video sia fake, tanto pare eccessivo. Il segretario di Più Europa Riccardo Magi intanto attacca: “Un militare, un politico, un candidato alle elezioni dovrebbe conosce la legge italiana che vieta l’apologia del fascismo. Le piattaforme social su cui è stato pubblicato questo video devono rimuoverlo il prima possibile o essere sanzionate: non possiamo tollerare che venga fatta propaganda per un gruppo dichiaratamente filo nazista e repubblichino, che ha tradito la nostra patria fiancheggiando l’invasore tedesco, torturando e uccidendo i nostri connazionali”.





LO STAFF DEL GENERALE:” NON È UN FAKE”

A dissipare i dubbi, poi, arriva lo staff del generale, candidato della Lega in tutta Italia: “In riferimento al video che ritrae il generale Roberto Vannacci che sta girando sui social non ufficiali, si precisa che non è un fake ed è stato realizzato da alcuni sostenitori. La Decima Mas, come riportato da Treccani, è ‘il reparto dei mezzi d’assalto della Marina italiana che nel marzo del 1941 assunse la denominazione di X flottiglia Mas’. Nel libro ‘Il coraggio vince’ il generale Vannacci ricorda come da ragazzo fu ispirato ad entrare nei corpi speciali dalle imprese compiute dalla X flottiglia Mas prima dell’armistizio. Il riferimento, come già scritto nel libro, è alle imprese di Malta e ad Alessandria In Egitto, prima dell’8 settembre”.

