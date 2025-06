VIDEO | Vannacci: “Macerie, donne col velo, Duomo in fiamme: ecco come la sinistra vuole Milano”

ROMA – “Milano 2050. Ecco come la vorrebbe la sinistra”.

Lo scrive sui social l’europarlamentare Roberto Vannacci (Lega), nel pubblicare un video in cui, tra l’altro, si vede il Duomo in fiamme.

Inoltre, nel post Vannacci scrive: “A Bruxelles è tornato Mohamed Toujgani, ex imam della moschea del Molenbeek, noto per le sue posizioni radicali e la vicinanza ai fratelli musulmani.

Nel 2022 era stato espulso dal Belgio per motivi di sicurezza nazionale: predicava un islam estremista, contrario ai valori europei. Il ministro dell’Interno dell’epoca lo aveva detto chiaramente: ‘Chi divide la nostra società e minaccia la sicurezza non è il benvenuto. Né oggi né domani’.

E invece oggi Toujgani è di nuovo in Belgio. Come? Ha ottenuto la cittadinanza belga, nonostante non parli nemmeno una delle lingue ufficiali del Paese. E al suo ritorno, in molti lo hanno accolto tra applausi e sorrisi. Una vera e propria festa per chi, fino a poco fa, era considerato un pericolo pubblico.

Ora chiediamoci: se può succedere in Belgio, cosa impedisce che succeda anche qui? Se continuiamo ad aprire le porte a chiunque, come vuole la sinistra, cosa diventeranno le nostre città tra 10 o 20 anni?

Ecco l’ITALIA AL CONTRARIO che vorrebbe la sinistra. Il video che state per vedere è un’ipotesi. Ma potrebbe diventare realtà. È il pericolo al quale potremmo andare incontro. Una Milano trasformata, dove la nostra identità scompare, dove le regole non valgono più e dove chi predica l’odio trova terreno fertile.Difendiamo l’Italia, la nostra cultura, la nostra sicurezza. Prima che sia troppo tardi”.

