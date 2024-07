BOLOGNA – “Basta poco, basta esser solo un po’ ignoranti” sta cantando Vasco. Interrompe la strofa e dice “come Salvini“. È un attacco diretto quello che il cantautore Vasco Rossi ha riservato al leader della Lega durante il concerto dell’altra sera a Bari. La frecciata a Matteo Salvini è arrivata durante la canzone “Basta poco“. L’episodio avvenuto allo stadio San Nicola di Bari non è isolato. Già nelle scorse settimane, durante i concerto a San Siro (stadio in cui Vasco ha tenuto sette concerti tutti sold out), il rocker aveva fatto la stessa identica allusione citando esplicitamente Salvini durante la stessa canzone.

“Basta poco per essere intolleranti”, dice il testo, e Vasco commenta con “ditelo a Salvini“. E poi, subito dopo, dice “come Salvini” subito aver cantato “basta essere solo un po’ ignoranti”.

Video credit: @raula212 / TikTok

L’articolo VIDEO | Vasco Rossi contro Salvini: gli dà dell’ignorante durante il concerto proviene da Agenzia Dire.

