VIDEO | Vasco Rossi “si fa in tre” per il suo 73° compleanno

ROMA – A incorniciare la scena palloncini colorati, in primo piano una torta a forma di chitarra elettrica, con tanto di candelina con il numero 73. Dietro la torta c’è lui, Vasco Rossi, con il chiodo di pelle nera che sorride. Poi al suo fianco arriva un bambino in salopette e infine, dall’altra parte lo raggiunge…sè stesso, ma come ce lo ricordiamo mentre cantava con il giubbotto di jeans “Voglio una vita spericolata”, al festival di Sanremo. È la video-cartolina che appare sul profilo Instagram del rocker di Zocca nel giorno del suo 73esimo compleanno: un “regalo” ai fan realizzato con l’aiuto dell’IA, in cui appaiono non uno, ma ben tre versioni di se stesso, in tre diverse fasi della vita: bambino, adulto e da splendido “over 70”.

Ad accompagnare- e spiegare- il video, le parole del cantante: “”Ma sì che sono io…- scrive infatti nel post- 73 uomini diversi!!!”. Poi cita il testo di “Senorita”, la canzone che accompagna il video: “Uno non sono io. E gli altri due son persi. Buon Kom-pleanno”.

Tantissimi i “cuori” di apprezzamento e i commenti dei fan del cantante da 40 milioni di dischi venduti che, oltre a fargli gli auguri, lo riempiono di complimenti e spiegano cosa le sue canzoni hanno significato nella loro vita. E tra i follower spiccano i Vip, tra cui Tony Effe, Chiara Ferragni, Fabio Volo, Francesca Sofia Novello, l’attrice Irene Ferri e il comico Sergio Friscia.

