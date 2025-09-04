VIDEO | Venezia 82, Anna Foglietta sventola la bandiera della Palestina e i carabinieri la fermano

ROMA – L’attrice Anna Foglietta è stata identificata dai Carabinieri alla Mostra del Cinema di Venezia mentre stava presentando insieme alla street artist Laika un’installazione artistica a sostegno della Global Sumud Flotilla sventolando una bandiera della Palestina.

La stessa Laika lo scrive sui social: “La polizia ha fermato al Lido la lancia con ‘me’ e Anna Foglietta a bordo, durante un blitz contro il genocidio, a sostegno della Global Sumud Flotilla. O si sta dalla parte degli oppressi, o si è complici. Anche il silenzio è complicità. Riporto anche le parole di Anna: «L’arte oggi è un’azione pacifica e non violenta di sostegno alla Flotilla». Contro censura e repressione:We Are Coming!”.

