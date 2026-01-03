video|-venezuela,-trump:-“maduro-era-‘molto-protetto’,-ma-nessuna-vittima-usa”

ROMA – Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro era “molto protetto” al momento del blitz americano: lo ha sostenuto Donald Trump, in un’intervista con l’emittente Fox News. Secondo la sua ricostruzione, nell’intervento nessun militare statunitense è rimasto ucciso.

“Era praticamente una fortezza”, ha detto Trump, durante la trasmissione ‘Fox and Friends’. “Sapere che non abbiamo avuto nessun morto è stato incredibile; credo che non abbiamo avuto nessun morto, devo dirlo, perché un paio di ragazzi sono stati colpiti, ma sono rientrati e dovrebbero essere in condizioni piuttosto buone”.

Trump ha anche riferito che Maduro e sua moglie, Cilia Flores, sono in spostamento verso New York. Nella metropoli, come indicato dalla procuratrice generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, la coppia è stata incriminata con accuse legata a presunti reati di “narco-terrorismo”.

PRESIDENT TRUMP reveals Venezuela's Maduro "was in a fortress" when he was taken into custody: "It had steel doors. It had what they call a 'safety space' where it's solid steel all around. He didn't get that space closed. He was trying to get into it, but he got bum-rushed so… pic.twitter.com/uYGKb35c6A — Fox News (@FoxNews) January 3, 2026

Stando una ricostruzione dell’emittente britannica Bbc, nella notte bombardamenti americani hanno preso di mira almeno quattro località in Venezuela: la base area Generalissimo Francisco de Miranda a La Carlota, a Caracas; il porto di La Guaira, nello stato di Miranda; l’aeroporto di Higuerote, sempre nel Miranda; Fuerte Tiuna, sempre nella capitale.

