BOLOGNA – Vento forte, talmente forte da far spostare un aereo. È successo martedì mattina all’aeroporto di Dallas, in Texas, dove a causa di un vento fortissimo (con raffiche di circa 128 chilometri orari), un velivolo 737-800 si è staccato dal gate a cui era attaccato e si è spostato lungo la pista. Il video, che da ore circola in rete, è impressionante: mostra infatti l’aereo dell’American airlines staccarsi dal ‘tubo’ del gate, ruotare su se stesso fino a compiere quasi un angolo di 90 gradi e scivolare verso la pista.

Update: Severe storms across North Texas! American Airlines Boeing 737 blown away from its gate at Dallas International Airport! pic.twitter.com/K1237cnDXm — US Civil Defense News (@CaptCoronado) May 28, 2024

L’articolo VIDEO | Vento fortissimo in Texas, il Boeing si sposta dal gate proviene da Agenzia Dire.

