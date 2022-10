VIDEO| Verdone: “Dal nuovo governo mi aspetto vicinanza con Ue e attenzione a caro bollette”

ROMA – “Dal nuovo esecutivo mi aspetto che ci sia un equilibrio importante tra Paesi europei, io sono un grande europeista. Spero che vadano su questa linea. Mi aspetto attenzione sulle categorie in difficoltà, con le bollette che salgono chi è benestante ce la fa, per chi non lo è sarà un grosso problema. Il nuovo governo deve risolvere questo problema”. Così Carlo Verdone, alla cerimonia di premiazione del Globo d’Oro all’Auditorium Parco della Musica, sul nuovo governo. “Essere romani non significa niente, abbiamo bisogno di gente che abbia delle idee chiare e che abbia dei buoni rapporti con l’Europa, in questo momento è fondamentale. La persona a capo del governo può venire dal Nord o dal Sud, l’importante è la sua onestà, il talento e la capacità di saper fare quello che deve fare che è molto difficile”, ha aggiunto Verdone.

