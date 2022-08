VIDEO | “Vi sparo, ti ammazzo”. Bufera su Ruberti, capo di gabinetto di Gualtieri. Il Pd: “Episodio gravissimo”

ROMA – A Roma scoppia il caso Albino Ruberti. Il quotidiano ‘Il Foglio’ pubblica sul suo sito un video che riprende una lite avvenuta a Frosinone in cui è coinvolto il capo di gabinetto del sindaco Roberto Gualtieri, già capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Il video fa subito il giro della rete e scatena la polemica politica, venendo ripreso, tra gli altri, anche da Carlo Calenda, che parla di “soave ambientino del Pd romano”.

Questo è il soave ambientino del @pdnetwork romano. Il capo di gabinetto di @gualtierieurope già capo di gabinetto di @nzingaretti che “amministra” il potere. Se fosse accaduto a noi Repubblica ci avrebbe aperto il giornale. pic.twitter.com/u1VDvkT9xF— Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 19, 2022

IL PD: “EPISODIO CHE NON PUÒ RESTARE SENZA CONSEGUENZE”

Nella clip, della durata di circa due minuti e mezzo, Ruberti utilizza un linguaggio molto violento, ripetendo più volte, riferito a persone non meglio precisate, frasi come: “Vi sparo, li ammazzo” o “Si deve inginocchiare e mi deve chiedere scusa entro cinque minuti”. Arriva subito la reazione del Pd: fonti del Nazareno spiegano che si tratta di “un episodio gravissimo che non può restare senza conseguenze”.

SULLA SCENA ANCHE LA COMPAGNA SARA BATTISTI

Ad assistere alla lite c’è anche Sara Battisti, consigliera regionale e compagna di Ruberti, che prova ripetutamente a calmarlo. “Ti stai a sentire male”, gli dice. E poi: “Dai, su, adesso ce ne possiamo andare?”. Ma Ruberti non ha ancora sbollito la rabbia e replica: “Sara, se stai dalla parte loro io prendo le conseguenze”. E riparte con le invettive.

I MOTIVI DELLA LITE: “IO TI COMPRO”

Alla base della reazione furiosa di Ruberti, come si capisce dal video, ci sarebbe una richiesta ricevuta a tavola, forse da un tale Vladimiro, fratello della persona a cui si rivolge il dirigente. “Deve venire in ginocchio a chiedermi scusa sennò lo scrivo a tutti quello che mi avete chiesto a tavola – spiega concitato – Non si deve permettere di dirmi ‘Io ti compro’”. Ma Ruberti non ce l’ha solo con una persona e aggiunge, urlando: “Cinque minuti, qui, in ginocchio tutti e due. Vi sparo, ti ammazzo”. Poi il capo di gabinetto nomina anche un certo Adriano, mentre qualcuno avvisa: “Stanno chiamando i carabinieri, guarda che cazzo di scena..”.

RUBERTI: “LITE PER MOTIVI CALCISTICI”

Il video si conclude con l’urlo straziato di una donna, forse la compagna di Ruberti. Contattato da ‘Il Foglio’, il capo di gabinetto di Gualtieri parla di “una lite per motivi calcistici avvenuta circa due mesi fa con una persona che non voglio citare. Alla scena erano presenti anche Vladimiro e Francesco De Angelis con il quale ho ottimi rapporti. Niente di più”. Anche se nel video Ruberti dice chiaramente: “Sta merda de Vladimiro”. La versione del diverbio per motivi calcistici viene confermata anche dalla compagna Sara Battisti, contattata da ‘Il Foglio’.

M5S: “PAROLE INACCETTABILI, ATTEGGIAMENTI DA GANGSTER”

“‘Ti sparo’, ‘vi ammazzo’, ‘inginocchiatevi’, ‘chiedi pietà’. Purtroppo stavolta non è un dialogo di Romanzo Criminale ma sono solo alcune delle espressioni usate dal capo di gabinetto del sindaco della capitale d’Italia nel corso di un inquietante alterco avvenuto in quel di Frosinone, ripreso da una videocamera e pubblicato dal quotidiano ‘il Foglio’. Tutto si sarebbe svolto in presenza di altri esponenti di spicco del Partito democratico che oggi dovrebbero sentire il dovere di spiegare i contorni di questa vicenda. E senza girarci attorno, i consiglieri del Movimento 5 Stelle e della Lista Civica Virginia Raggi chiedono due cose al sindaco Gualtieri: le immediate dimissioni di chi usa espressioni e atteggiamenti da ‘gangster’, tanto più che si tratta del suo capo di gabinetto, nonché il chiarimento della vicenda da cui sembrano emergere altre minacce e presunte richieste avvenute durante una cena”. Così in una nota il Movimento Cinque Stelle e la Lista civica Virginia Raggi in Campidoglio.

“Dopo aver dovuto sopportare che mister ‘Lei non sa chi sono io’, celebre frase pronunciata sempre dallo stesso personaggio all’epoca ancora capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio, Zingaretti, agli agenti della Polizia locale di Roma che lo avevano sorpreso ad una cena in terrazza tra amici mentre il resto degli italiani erano costretti in casa da soli per il lockdown, entrasse in Campidoglio a gestire la città, oggi non è più possibile chiudere un occhio – proseguono i consiglieri capitolini di M5S e Lista Raggi – Siamo certi che il sindaco Gualtieri, da persona garbata qual è, vorrà allontanare immediatamente questa persona da sé e dall’amministrazione romana. È stato superato il limite della decenza e se Gualtieri coprisse questo scempio sarebbe complice di una grave offesa alla città”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo VIDEO | “Vi sparo, ti ammazzo”. Bufera su Ruberti, capo di gabinetto di Gualtieri. Il Pd: “Episodio gravissimo” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento