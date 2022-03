VIDEO | Violenza donne, assessora Comune di Napoli: “Su cav serve programmazione”

NAPOLI – “Quando sono arrivata ho scoperto che i centri antiviolenza erano chiusi, evidentemente per mancanza di fondi. Ci siamo subito attivati per poterli riaprire e anticipando l’utilizzo di fondi che erano previsti per un’altra annualità siamo riusciti, a gennaio, a riaprire i cinque cav che sono operativi, visti i fondi ricevuti, solo fino a fine marzo”. Lo spiega alla Dire l’assessora alle Pari opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, intervenuta al workshop dedicato a “mappatura e censimento dei centri antiviolenza nel territorio di Napoli e provincia” nella sede della Fondazione Banco di Napoli.

“Ci siamo attivati in anticipo – prosegue – riuscendo a reperire altri fondi attraverso i piani sociali di zona per fare un avviso di coprogettazione: così riusciremo a non chiudere i cav da aprile, ma per una durata di altri 5 mesi. L’erogazione dei fondi dal dipartimento Pari opportunità e dalla Regione – chiarisce Ferrante – è l’unico strumento per poter erogare un servizio non di pubblica utilità, ma di pubblica necessità. Sarebbe importante – conclude – una programmazione a livello almeno biennale o triennale per riuscire a garantire un servizio senza interruzioni”.

