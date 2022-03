ROMA – “Il 27 e il 28 marzo sarete di nuovo chiamati a votare per confermare il mio ruolo di presidente e la nuova struttura del M5S. Rispondiamo così con un nuovo voto democratico, a ricorsi e cavilli pur legittimi che però non possono fermare la nostra azione politica”. Ciò detto, “non mi interessa prendere il 50,1% dei voti, anzi vi dico sinceramente che se il risultato fosse cosi risicato sarei il primo a fare un passo indietro, perché a fronte di un risultato così di misura lascerei il movimento che in questo momento ha bisogno di una leadership forte di una forte investitura”. Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, lo dice in un video sui social alla vigilia della votazione sulla sua presidenza. “Allo stesso modo, in caso di una decisa riconferma, le cose inevitabilmente cambieranno”, aggiunge Conte.

È un momento cruciale per me, per il @Mov5Stelle, per la nostra comunità, per le nostre battaglie. È ora di dire cosa vogliamo essere e cosa non vogliamo essere. Il 27 e il 28 marzo tocca a voi. pic.twitter.com/ZagMigKjNe — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 26, 2022

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo VIDEO | Votazione M5s, Conte: “Se risultato risicato lascio, con decisa riconferma cambia tutto” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento