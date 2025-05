VIDEO | Washington DC, uccisi due membri dell’ambasciata israeliana. Fermato un sospettato che gridava ‘Palestina libera’

ROMA – Una giovane coppia israeliana è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco da un uomo armato che, dopo la sparatoria, gridava “Palestina libera”. È successo ieri sera nei pressi del Capital Jewish Museum di Washington. Secondo quanto riporta il Washington Post “la coppia, composta da due membri dello staff dell’ambasciata israeliana, era prossima le nozze e stava uscendo dal museo dopo aver partecipato a un evento organizzato dall’American Jewish Committee quando l’uomo armato ha aperto il fuoco”.

Un sospettato è in stato di fermo ed è “il trentenne Elias Rodriguez di Chicago- si legge ancora- Rodriguez è stato visto camminare avanti e indietro fuori dal museo prima della sparatoria. Dopo aver sparato alla coppia, sarebbe entrato nel museo, dove è stato trattenuto dalla sicurezza”.

Sui social il video dell’uomo che viene arrestato dalla polizia gridando ‘Free Palestine’.

🚨Attack upon Jews in Washington DC!

An Israeli Diplomat from @IsraelinUSA and his wife were shot and killed outside the @AJCGlobal Young Diplomats event at the @CapJewishMuseum and just before that a man barged into the building yelling “Free Palestine.” pic.twitter.com/MfKdqJKAjm

— (((Yuval David))) (@YuvalDavid) May 22, 2025