video|-william-e-kate-incantano-ai-bafta-nonostante-gli-scandali-reali,-ma-il-principe-ammette-di-non-essere-“in-uno-stato-di-calma”

ROMA – Radiosi e più uniti che mai, William e Kate hanno incantato la Royal Festival Hall di Londra dove hanno presenziato ai Bafta Film Awards 2026. La coppia, in abiti cordinati, ha catalizzato tutti i flash dei fotografi in una settimana complicata per la famiglia reale a causa dell’arresto dell’ex principe Andrea. Negli ultimi giorni, non si è fatto altro che parlare di Epstein Files e dell’accusa alla base di quanto accaduto al fratello di re Carlo: ovvero cattiva condotta nell’esercizio della sua funzione pubblica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

E così arrivano loro: sul red carpet il principe e la principessa di Galles – che in molti sperano di vedere presto nei ruoli di re e regina, magari anche con un passaggio di consegne in vita da parte di Carlo – hanno cancellato per una serata le ombre di un caso che di certo farà ancora parlare e per cui la famiglia reale ha assicurato la propria collaborazione nel corso delle indagini.

William ha indossato un abito di velluto burgundy, Kate un abito rosa custom-made di Gucci che aveva già vestito nel 2019. Ancora una volta la principessa ha mostrato uno spirito attento al ‘riciclo’ degli abiti, riutilizzando un suo capo.

Il futuro re d’Inghilterrà, però, non ha nascosto qualche preoccupazione e – interpellato dai giornalisti – ha commentato così il voler rimandare la visione del film “Hamnet”, la storia della tragica morte durante l’infanzia del figlio di Shakespeare, Hamnet, e del dolore dei suoi genitori: “Catherine l’ha visto ieri sera. Devi stare in uno stato di tranquillità. È necessario uno stato di calma e al momento non ce l’ho. Lo vedrò quando sarò pronto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GB News (@gbnews)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it