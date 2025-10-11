VIDEO | Witkoff parla alla piazza degli ostaggi a Tel Aviv, fischi e contestazioni quando nomina Netanyahu

ROMA – Fischi e contestazioni al solo nominare Benjamin Netanyahu. È successo mentre l’inviato degli Stati Uniti in Medio Oriente, Steve Witkoff, stava parlando alla folla israeliana riunita a Tel Aviv nella piazza degli ostaggi, durante la manifestazione organizzata dal Forum delle Famiglie dei prigionieri e dei dispersi. Dopo aver ringraziato “l’amico” e presidente Usa Donald Trump per il piano di pace, l’alto funzionario Usa ha provato a nominare Netanyahu. Sono partiti subito i fischi, tanto da indurre Witkoff a fermare per alcuni istanti il discorso. L’iviato statunitense ci ha riprovato. Ma nulla, le contestazioni sono diventate più forti. Alle sue spalle Jared Kushner e sua moglie Ivanka Trump, hanno assistito stupiti alla scena. Vista l’impossibilità di terminare il pensiero sul premier israeliano, Witkoff ha detto: “Lasciatemi solo concludere quello che vorrei dire”. Witkoff e Jared Kushner oggi, nel secondo giorno del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, hanno visitato la Striscia di Gaza. Witkoff, parlando alla manifestazione per gli ostaggi, ha detto che “questa pace è un vero miracolo” e arriva “da chi ha avuto coraggio”. Alle famiglie ha aggiunto: “Il vostro coraggio ha mosso il mondo”.

Witkoff tries to praise Netanyahu in Tel Aviv, but has a hard time finishing his thought because of booing pic.twitter.com/lRZJu69fp1— Aaron Rupar (@atrupar) October 11, 2025

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it