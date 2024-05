TORINO – C’è spazio anche per la politica durante la presentazione dell’ultimo libro di Zerocalcare. Dallo spazio del quotidiano La Stampa all’interno del Salone del Libro di Torino, l’autore lancia bordate.

“SE ISRAELE CONTINUA A BOMBARDARE PROBLEMA NON È PIU’ IL 7 OTTOBRE”

A partire dal conflitto in Medio Oriente: “Cerco sempre di esprimere una visione coerente, non penso che una persona possa mettere un cappello un giorno e poi levarselo. Fatico a parlare di quello che sta succedendo, facendo riferimento sempre e solo al 7 ottobre. Avevo scritto che era una barbarie, però se a 35mila morti, con tutti i riflettori del mondo puntati, non si riesce minimamente a scalfire (l’azione politica di Israele, ndr), c’è un problema che non può più essere ricondotto al 7 ottobre. E non può essere l’alibi per quello che sta continuando a succedere”.

“LETTURA POLITICA VECCHIA”

Poi sulla visione e le scelte di chi è alla guida del Paese, a suo giudizio ancorate al passato: “La politica non si interessa di quello che succede nel resto del mondo: non costruiamo legami, ci troviamo ad avere una lettura del mondo che spesso è asfittica e parte da presupposti di 30-40 anni fa. Questo ci porta a fare analisi vecchie”.

“GALERA, LEGGI SPECIALI, BUTTARE LA CHIAVE PER ‘RAGAZZATE’“

Conclude con una invettiva contro la repressione del dissenso: “Il conflitto è motore di progresso e di democrazia. L’assenza di conflitto fa sì che le società diventano asfittiche. Il fatto che si utilizzi la retorica, non solo da parte delle Istituzioni, ma anche nel sentire comune, sui social, della “galera, leggi speciali, buttare la chiave” per delle cose che non dico negli anni ’70, ma 15 anni fa, sarebbero state derubricate a ‘ragazzate’, a me sembra qualcosa di cui stare super attenti“.

L’articolo VIDEO | Zerocalcare: “Per delle ‘ragazzate’ si parla di galera e leggi speciali, bisogna stare super attenti” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it