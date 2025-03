VIDEO| Zuckerberg e la sorpresa alla moglie Priscilla: in tutina blu alla festa per i suoi 40 anni

ROMA – “Tua moglie compie 40 anni solo una volta”. Per festeggiare questo traguardo Mark Zuckerberg ha ‘svestito’ i panni di Ceo di Meta e ha indossato quelli di rockstar in un omaggio a Priscilla. Prendendo come esempio la performance di Benson Boone ai Grammy 2025, Zuckerberg ha indossato una tutina blu scintillante dallo scollo profondo, ha preso un microfono in mano e si è esibito davanti agli applausi degli invitati al party. Un’esibizione a sorpresa partita con lo strappo dell’abito elegante.

E, proprio come il cantante ai Grammy o quasi, è salito e saltato giù da un pianoforte. Non è dato sapere come sia andata la performance visto che – nel video pubblicato sui social – in sottofondo risuona “Sorry I’m Here For Someone Else”, l’ultimo singolo di Boone.

