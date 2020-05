Vieni da me, Povia dice «Sono un gay mancato» e Caterina Balivo si arrabbia: «Un’altra cretinata»

Vieni da me, ma poi stai attento a ciò che dici? Nella puntata di oggi, mercoledì 6 maggio 2020,in onda nel primo pomeriggio di Rai 1, Caterina Balivo si è collegata con Povia. Intento a fare le pulizie di casa, però, il cantante si è lasciato sfuggire una frase che, ai più, non è passata inosservata. Ma cos’ha detto?

Povia “gay mancato» a Vieni da me: Caterina Balivo si arrabbia

Immortalato dalle telecamere di Vieni da me con in mano straccio e spray mangia-polvere, in tv Povia ha confessato della fissa per le pulizie pronunciando la frase “Sono un gay mancato».

A questo punto, Caterina Balivo ha spalancato gli occhi e ha chiesto al cantante di riferire cosa avesse detto un attimo prima. Quindi, la conduttrice ha bollato il commento dell’ospite come “Un’altra cretinata» .

Povia ha cercato di ridimensionare parlando di “di lei mancato» e di semplici battute di spirito, ma la versione del diretto interessato è stata subito smentita dai social. E in studio anche Lorenzo Farina ha definito le parole una vera e propria “Uscita medievale».

Dopo le critiche apparse sul web, allora, Caterina Balivo è tornata sull’accaduto e si è letteralmente infuriata. “Se fossi a casa – ha detto la presentatrice – ti direi tutt’altro. E’ una battuta che non fa ridere nessuno. Non vorrei arrabbiarmi più di quanto lo sono».

Non stupisce nessuno che #Povia abbia dato riprova di quanto faccia schifo.

Fa piacere però vedere il palese imbarazzo e la lampante vergogna sul suo volto dopo esser stato platealmente umiliato. @vienidameRai #VieniDaMe pic.twitter.com/iMVG6Jg7JA — Lorenzo (@Lorenzo_L14) May 6, 2020

Povia e la canzone “Luca era gay” a Sanremo 2009

Povia, del resto, non è nuovo alle polemiche sul tema. Prima della recente ospitata a Vieni da me, infatti, fece già discutere per il testo della canzone “Luca era gay”, presentata in gara al Festival di Sanremo 2009. Nelle parole del brano c’è chi vide riferimenti a presunte teorie di conversione dell’orientamento sessuale e il cantante ricevette per questo accuse dirette di omofobia e da più parti. Accuse che oggi rischiano di tornare d’attualità.

