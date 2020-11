Vienna sotto attacco, notte di terrore 

AGI – Ore drammatiche e di paura nel cuore di Vienna. Almeno due persone (un passante e una donna) sono morti e un’altra quindicina sono rimaste ferite (sette in modo grave) in una serie di attacchi armati, avvenuti intorno alle 20:00, in sei diversi punti nel centro della città. Almeno uno degli assalitori è stato ucciso, ma un altro è ancora in fuga ed a Vienna è in corso da ore un’imponente caccia all’uomo.

Il cancelliere Sebastian Kurz ha parlato di “ripugnante atto terroristico” preparato “in modo molto professionale”. Il volto tirato, la voce strozzata, il ministro dell’Interno,

