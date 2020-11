AGI – Attentato terroristico nel centro di Vienna. In una sparatoria nei pressi della sinagoga hanno perso la vita 7 persone. Tra queste anche un poliziotto e un attentatore. Lo riferisce il Kurier, uno dei principali giornali austriaci. Ci sarebbe una persona arrestata, suoi complici potrebbero essere in fuga. Notizie non confermate parlano di un attentatore suicida che si sarebbe fatto esplodere.

Potrebbe essere stato un attacco simultaneo e coordinato. Ci sono stati spari nella zona Schwedenplatz, vicino dell’hotel Hilton e nel parco cittadino, Stadtphk. Secondo alcuni media, sono stati presi ostaggi in un ristorante giapponese nella centralissima Mariahilfer Strasse.

L’articolo Vienna sotto attacco, spari in diversi punti della città, 7 morti e ostaggi in un ristorante proviene da Notiziedi.

