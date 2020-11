Vienna sotto attacco, spari in diversi punti della città

AGI – Vienna sotto attacco: almeno tre persone sono state uccise (un attentatore – che indossava anche una cintura esplosiva -, un agente di polizia e un passante) e altre quindici sono rimaste ferite in una serie di attacchi armati avvenuti in sei diversi punti nel centro della città.

Le forze dell’ordine danno la caccia a tre terroristi in fuga. Fonti dei media non confermate ufficialmente parlano di sette morti. “Non possiamo ancora stabilire una cifra”, ha spiegato il responsabile dei servizi di emergenza. “E’ un attacco terroristico e non è ancora finito”, ha riferito il ministro Interno,

