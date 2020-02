Vieri: “Dispiace vedere questo Napoli, in passato la squadra era uno spettacolo”

Christian Vieri ha raccontato il nostro campionato di Serie A secondo la sua ottica, intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport. “Vierissimo” titola la Rosea: il bomber lancia la volata a tre per lo scudetto. Pochi dubbi per l’attaccante, che esordisce: “La Juve pensa all’Europa. Inter da 10. Lazio, credici”.

Vieri: “Dispiace vedere il Napoli così”

L’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul momento del Napoli: “Dispiace, perché è stato uno spettacolo vederlo in questi anni. Troppi problemi con allenatore e dirigenti: si va in ritiro, poi non si va… Tante cose gestite malissimo. Detto ciò, il Napoli resta una squadra davvero forte, e forse un anno non proprio perfetto va messo in conto dopo tre stagioni al massimo”.

Il Napoli oggi è undicesimo in classifica a 30 punti, ben 24 punti dalle capoliste Inter e Juventus. Gli azzurri, al secondo anno con Ancelotti, si pensava potessero approfittare dei cambi sulle altre panchine delle big. Non è andata così, il tracollo è cominciato proprio con la gara di andata contro il Cagliari (sconfitta al San Paolo).

