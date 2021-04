“Vietato abbandonare i rifiuti”: a Vignola arrivano i cartelli per gli indisciplinati

MODENA – “È vietato abbandonare i rifiuti”. I cittadini sono così indisciplinati che si sono dovuti mettere dei cartelli di questo tipo a Vignola, nel modenese, vicino ai contenitori dell’immondizia ormai sempre più in disordine. Se non dovessero bastare i cartelli, arriveranno le telecamere. In particolare, le paline sono state posizionate a fianco dei contenitori per la raccolta degli indumenti usati: troppi cittadini a quanto pare, se non trovano spazio, abbandonano infatti i sacchi nei pressi del bidone di turno, con il rischio che si aprano e spargano il contenuto. Ma non solo. Sono state prese di mira anche alcune aiuole, o comunque angoli un po’ riparati di strade, in centro e in periferia. Così, il Comune e Hera si sono attrezzati con i cartelli, per ora.

“Al momento- spiega la vicesindaca e assessora all’Ambiente del Comune modenese, Anna Paragliola- procediamo con un avvertimento, che si appella al buon senso delle persone. Se dovesse però continuare questo malcostume ci stiamo organizzando per installare, in alcuni punti specifici, delle telecamere che ci consentano di individuare e quindi anche sanzionare quei cittadini che dimostrano di non avere a cuore il decoro della nostra città”. Sempre per migliorare l’igiene e il decoro cittadino è stato deciso l’incremento dello spazzamento in diverse aree del centro storico e il lavaggio con idropulitrice dei portici. “Questi miglioramenti- conclude la vicesindaca- sono solo alcuni provvedimenti di un percorso di confronto costante con il gestore, avviato all’indomani dell’insediamento della nuova amministrazione improntato sull’analisi delle problematiche e alla ricerca di soluzioni efficaci per migliorare il decorso e la cura della nostra meravigliosa città”.

