AGI – Migliaia di motociclisti manifestano in Francia contro il divieto di svicolare tra le automobili, entrato in vigore il primo febbraio. La protesta va in scena in numerose città del Paese, da Parigi a Lione, e le strade sono invase dalle moto.

In una fotografia pubblicata su Twitter da un manifestante si vede l’Avenue Foch della capitale inondata da motociclisti. Il nuovo divieto prevede per i trasgressori una multa di 135 euro e il ritiro di tre punti della patente.

Les motards manifestent avenue Foch à Paris pic.twitter.com/SXww9fWjJZ

— A.D (@AD14_26)

February 20, Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Vietato fare zig-zag, e per protesta i motociclisti invadono Parigi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento