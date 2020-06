AGI – In aereo sono consentiti solo bagagli di piccole dimensioni e sono vietati i bagagli nelle cappelliere. È quanto prevede una nota che l’Enac ha mandato oggi a tutte le compagnie aeree. La misura è per evitare assembramenti delle persone nel momento in cui devono posizionare il proprio bagaglio a bordo dell’aeromobile.

I bagagli di piccole dimensioni potranno essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Nelle disposizioni per fronteggiare l’epidemia da Covid 19 del 12 giugno scorso, l’Enac precisava che non si potevano portati a bordo bagagli a mano di grandi dimensioni.

“La decisione di Enac,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Vietato mettere i bagagli nelle cappelliere degli aerei, precisa l’Enac proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento