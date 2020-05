Vietato salire in moto sul Gennargentu 

Basta moto, auto, quad e motorini sui sentieri che portano a punta La Marmora, sulla cima del Gennargentu, nel cuore della Sardegna. Il sindaco di Arzana (Nuoro), Marco Melis, ha firmato oggi un’ordinanza urgente per vietarne la presenza, almeno nel versante di sua competenza. Sulle mulattiere e sui percorsi naturalistici del territorio fra i veicoli a motore potranno circolare solo mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, per salvaguardare piante e animali, le attività tradizionali e quelle escursionistiche “a bassissimo impatto ambientale”. Il transito sarà consentito solo a piedi, in mountain bike o a cavallo. Chi non rispetterà il divieto rischia una sanzione di 500 euro.

