lunedì, 25 Agosto , 25

US Open, Medvedev perde la testa e la partita

(Adnkronos) - Daniiil Medvedev perde la testa e...

Vuelta, oggi la terza tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Riecco la Vuelta di Spagna. Oggi,...

Acchiapparella diventa uno sport, a novembre i Mondiali in Francia

(Adnkronos) - Anche 'acchiapparella' diventa uno sport con...

Trump schiera Guardia Nazionale armata a Washington: “Pronta a reagire”

(Adnkronos) - I 2.200 membri della Guardia Nazionale...
vietnam,-tifone-kajiki-si-avvicina-alla-costa:-evacuate-oltre-325mila-persone
Vietnam, tifone Kajiki si avvicina alla costa: evacuate oltre 325mila persone

Vietnam, tifone Kajiki si avvicina alla costa: evacuate oltre 325mila persone

DALL'ITALIA E DAL MONDOVietnam, tifone Kajiki si avvicina alla costa: evacuate oltre 325mila persone
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Decine di migliaia di persone sono state evacuate dalle province costiere del Vietnam mentre il tifone Kajiki si avvicina alla terraferma, portando venti che potrebbero raggiungere i 160 km/h. Secondo le autorità, oltre 325.500 residenti sono stati destinati a rifugi temporanei in scuole ed edifici pubblici, mentre circa 16.000 militari sono stati mobilitati per le operazioni di soccorso. La città costiera di Vinh è stata già inondata, con negozi e ristoranti chiusi e residenti intenti a proteggere le proprie case con sacchi di sabbia. Due aeroporti interni sono stati chiusi e tutte le imbarcazioni da pesca sono state richiamate in porto. 

Il Centro nazionale di previsione meteorologica del Vietnam prevede che il tifone tocchi terra intorno alle 13 locali con venti fino a 157 km/h, per poi perdere gradualmente intensità. Nel frattempo, oltre una dozzina di voli interni sono stati cancellati e, sull’isola cinese di Hainan, circa 20.000 persone sono state evacuate. Nei primi sette mesi del 2025, le calamità naturali hanno già causato in Vietnam oltre 100 vittime o dispersi e danni stimati in 21 milioni di dollari, mentre nel settembre 2024 il tifone Yagi aveva provocato perdite per 3,3 miliardi e centinaia di morti. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.