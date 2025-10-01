mercoledì, 1 Ottobre , 25

Ferrovie, Olivero (Sitav): “Fenhyce progetto autofinanziato e completamente italiano”

Ferrovie, Jackson (Sitav): “Idrogeno futuro del trasporto ferroviario”

Ferrovie, Ghiglia (Sitav): “Locomotiva Fenhyce per esigenze mercato ferroviario”

Presentata Fenhyce, la locomotiva di Sitav a idrogeno per il trasporto merci

Vietti: Anfir e Plenitude supportano la transizione energetica

Nei territori regionali. Firmato accordo quadro

Roma, 1 ott. (askanews) – Plenitude e Anfir, l’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali, annunciano la firma di un Accordo Quadro per sostenere la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile nei territori di competenza delle Finanziarie Regionali. L’accordo ha l’obiettivo di sostenere, le piccole e medie imprese (PMI), presenti nelle Regioni interessate, nel loro percorso di transizione energetica e tecnologica. Plenitude come partner tecnico si occuperà della progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici e delle soluzioni di efficientamento energetico dedicate a tali imprese, tramite la formula contrattuale EPC (Energy Performance Contract), che consente ai clienti di consumare energia autoprodotta, senza sostenere investimenti iniziali.A.N.FI.R. svolgerà un ruolo di facilitazione e coordinamento tramite le 18 Finanziarie Regionali aderenti all’Associazione, le quali potranno sottoscrivere accordi operativi specifici a livello territoriale, con l’obiettivo di rafforzare il proprio ruolo come strumenti operativi per lo sviluppo economico, l’innovazione e la sostenibilità.”Con questo Accordo Quadro, ANFIR conferma il proprio impegno a supporto della transizione energetica e della competitività del tessuto imprenditoriale locale. Grazie al coinvolgimento attivo delle nostre Finanziarie Regionali, mettiamo a disposizione strumenti concreti per accompagnare le PMI verso modelli di sviluppo più sostenibili, innovativi e resilienti. La collaborazione con Plenitude rappresenta un’opportunità strategica per coniugare crescita economica, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale nei territori”, ha dichiarato Michele Vietti, Presidente di ANFIR.

