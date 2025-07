vietti:-finanziarie-regionali-a-sostegno-tessuto-produttivo

Presidente Anfir: grazie a importanti strumenti finanziari

Roma, 17 lug. (askanews) – “Gli Stati Generali delle Finanziarie regionali italiane sono un’occasione importante per stringere nuovi accordi o rinnovarli con i principali stakeholders del sistema finanziario nazionale e regionale. In un momento di crisi e difficoltà, in cui incombe il pericolo dei dazi, le Finanziarie svolgono un ruolo importante per veicolare fondi europei, a partire da quelli del PNRR e fondi regionali al tessuto produttivo del Paese moltiplicando gli effetti positivi grazie all’effetto leva della più importante strumentazione finanziaria”.Lo ha detto, Michele Vietti, presidente di Anfir (Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali) nel corso del corso degli Stati Generali che si stanno tenendo a Roma in collaborazione con Lazio Innova. Un incontro che ha coinvolto in un confronto strategico Istituzioni, operatori finanziari e rappresentanti del mondo produttivo. Ad aprire i lavori è stata la vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, assieme al direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Carlo Corazza e al presidente di ANFIR, Michele Vietti. Tra i presenti Marco Osnato, presidente della VI Commissione Finanze Camera dei Deputati; Andrea Nuzzi, direttore Business di Cassa Depositi e Prestiti; Antonella Baldino, amministratore delegato dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale; Francesco Minotti, amministratore delegato di Mediocredito Centrale; Giorgio Fontana, amministratore delegato di Plenitude Energy Services; Luca Peyrano, CEO di Cerved; Giuseppe Del Deo, presidente di Cerved; Nunzio Lella, di AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari; Antonio Salvatore Trevisi, componente della Commissione Finanza del Senato della Repubblica. Durante i lavori sono stati presentati tre importanti protocolli di intesa: l’Addendum 2025 al Protocollo ANFIR-CDP; il Protocollo ANFIR-ICSC, che apre a nuove sinergie con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale nei settori dello sport e della cultura; il Protocollo ANFIR-Cerved, che mette a disposizione delle Finanziarie Regionali strumenti avanzati per l’analisi dei dati, valutazione del rischio e monitoraggio ESG.