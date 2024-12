Vietti: finanziarie regionali investono nella finanza d’impatto

“Per uno sviluppo sostenibile del territorio”

Roma, 20 dic. (askanews) – “I temi ambientali, della socialità e della governance stanno diventando sempre più importanti e sempre più presenti nella sensibilità collettiva. Anche le Finanziarie regionali italiane le hanno messe tra le loro priorità e promuovono insieme a tutte le altre associazioni che presidiano il fronte della sostenibilità strumenti finanziari orientati in questa direzione”. Lo ha detto Michele Vietti, presidente di ANFIR e Finpiemonte, a margine del convegno Finanza d’impatto e sviluppo sostenibile, organizzato da Finpiemonte, che si sta tenendo a Torino presso l’Environment Park, punto di riferimento per l’innovazione ambientale e la sostenibilità. Al convegno partecipano alcuni importanti rappresentanti delle autorità pubbliche e del sistema finanziario nazionale, il cui apporto è determinante per uno sviluppo sostenibile dei territori, nel rispetto degli obiettivi in ambito ESG – a partire da quelli globali ed europei, fino a quelli nazionali. Tra gli altri è intervenuto Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.