Vietti: le finanziarie regionali per la crescita sostenibile

Presidente ANFIR a Rovereto al convegno organizzato da Trentino Sviluppo

Rovereto, 8 feb. (askanews) – “Gli scenari internazionali e la crescita velocissima di nuove economie nei Paesi emergenti, richiedono che l’Italia e l’Europa diano risposte forti all’economia interna e attuino strategie comuni, con un forte impegno verso uno sviluppo economico sostenibile.” Lo ha detto Michele Vietti, Presidente dell’Associazione Nazionale Finanziarie Regionali (ANFIR), intervenendo a Rovereto al convegno organizzato da Trentino Sviluppo su ‘Le nuove sfide globali: Le finanziarie regionali per uno sviluppo sostenibile del territorio’. Le Finanziarie Regionali, attraverso il loro ruolo fondamentale, sono protagoniste in questo percorso, supportando la crescita delle piccole e medie imprese nei territori, promuovendo l’innovazione, la sostenibilità e la resilienza. “In particolare, le 18 finanziarie regionali appartenenti ad ANFIR -ha aggiunto Vietti- con una dotazione di quasi 9 miliardi di euro, hanno erogato alle PMI 4 miliardi per finanziamenti e minibond, quasi un miliardo per interventi in capitale e quasi un miliardo per garanzia, che ha generato il doppio in finanziamenti”. “Il nostro obiettivo comune – ha concluso Vietti – è quello di rafforzare la capacità di ogni regione di rispondere alle nuove sfide che arrivano in modo aggressivo da tutto il mondo, investendo in progetti che valorizzino le peculiarità locali. Come Anfir, con le finanziarie presenti in tutte le Regioni Italiane, siamo al fianco delle imprese in ogni fase della loro attività”.