sabato, 1 Novembre , 25

Ballando con le stelle, la sfida di Marcella Bella a Selvaggia Lucarelli: “Vieni in pista”

(Adnkronos) - "Chissà se prima o poi verrai...

Bambole pedopornografiche vendute online, Shein denunciato in Francia

(Adnkronos) - Il colosso cinese dell'e-commerce Shein è...

Ballando con le stelle, Andrea Delogu non c’è: il messaggio di Milly Carlucci

(Adnkronos) - "Ti aspettiamo, Andrea". L'assenza scontata di...

Il Napoli frena in casa con il Como, al Maradona finisce 0-0

(Adnkronos) - Il Napoli frena in casa con...
vigilante-muore-schiacciato-da-cancello-nel-beneventano
Vigilante muore schiacciato da cancello nel Beneventano

Vigilante muore schiacciato da cancello nel Beneventano

DALL'ITALIA E DAL MONDOVigilante muore schiacciato da cancello nel Beneventano
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un vigilante di 55 anni è morto ieri nella tarda serata all’interno della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel territorio di Apollosa, in provincia di Benevento, chiusa da diverso tempo per lavori. L’uomo aveva da poco iniziato il turno di lavoro quando è rimasto schiacciato dal cancello che aveva appena aperto per entrare nell’area da vigilare.  

Un anno fa, nell’ottobre 2024 una guardia giurata di 27 anni a Cagliari era morto in circostanze simili. “In un settore tanto peculiare le Prefetture, le Questure, le Forze di polizia raramente controllano approfonditamente le condizioni reali e la qualità effettiva dei servizi sul territorio. E i rari controlli negativi ancor più raramente hanno come esito la sanzione pur prevista dalla legge a carico dei titolari inadempienti – commenta in una nota il segretario del Sindacato autonomo Vigilanza Privata, Vincenzo del Vicario – È arrivato il tempo che le Amministrazioni investano in formazione del personale e in controlli”.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.