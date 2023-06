“Questa mattina, a Roma, in Piazza dell’Esquilino, una delegazione di lavoratori appartenenti alle specialità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha manifestato il proprio dissenso sul nuovo metodo che l’amministrazione intende adottare sulla ripartizione delle risorse legate all’indennità specialistica.

Dividere il personale indirizzando le risorse in maniera gerarchica è la scelta più sbagliata per le specialità: uno specialista (aeronavigante, sommozzatore o nautico) è tale a prescindere dalla qualifica ricoperta. Ciò che fa la differenza, ed è ciò che rivendichiamo, sono le abilitazioni possedute e l’anzianità di brevetto”. E’ quanto si legge in una nota di Funzione Pubblica Cgil VVF.

“Già il 2 maggio scorso – prosegue il comunicato – circa 1000 lavoratori su 1400 avevano espresso la loro contrarietà a tal punto da far saltare la firma dell’accordo.

Oggi la Fp Cgil VVF, con la rappresentanza dei lavoratori in piazza, ha inteso rafforzare il concetto, più volte espresso, che per ottenere un aumento in busta paga c’è sempre tempo, per perdere i diritti ci vuole un attimo”.

L’articolo Vigili del fuoco, Fp Cgil in piazza a Roma: “Difendiamo le specialità” proviene da Notiziedi.it.

continua a leggere sul sito di riferimento