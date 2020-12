Gianluca Vigliotti, giornalista napoletano in collegamento da Napoli, nel corso della trasmissione Il Processo (in onda su 7 Gold) ha annunciato l’imminente rinnovo di Gennaro Gattuso. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione: “Fermi tutti, sono costretto a interrompervi perché ho appena ricevuto una notizia sul Napoli. Gennaro Gattuso sta per rinnovare con il club azzurro, tra poche ore sarà tutto nero su bianco. Al momento questa è la sola cosa sicura, ma non sappiamo quali saranno le mosse di mercato di Giuntoli in vista del prossimo mercato di gennaio”.

Clicca qui se vuoi restare sempre aggiornato

The post Vigliotti annuncia: “Mi hanno appena detto che Gattuso rinnova tra poche ore, vi spiego tutti i dettagli” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento