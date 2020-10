Vigorito: “Napoli e Benevento sono l’immagine di un calcio che unisce e non divide”

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal. Queste le sue parole riprese dalla nostra redazione:

“Le tifoserie di Napoli e Benevento hanno sempre avuto reciproche simpatie. Da quando il Benevento ha fatto ingresso in Serie A si sono sempre dichiarati simpatizzanti dei giallorossi. Questo per me è il bello del calcio. Io amo davvero questo sport e lo amo quando è di tutti, quando è portatore di amicizia. Quando c’è un gemellaggio si respira una bella atmosfera, sono felice quando vedo che unisce e non divide. è bello per me che ci lavoro ma è bello anche per gli altri. Spero che tutto torni alla normalità, che il divertimento sia reale e non solo virtuale”.