Villa Marina di Capri vince il premio Hotel Food and Travel Italia

Milano, 10 ott. (askanews) – Si è tenuta a Paestum la sesta edizione dei Food and Travel Italia Awards promosso dall’editore Pamela Raeli. L’evento che premia il meglio del gusto e del turismo italiano. Villa Marina ha ricevuto il premio come boutique hotel fascinoso, riservato e ovattato. Una “grande casa” accogliente e avvolgente. Come un abbraccio che non si dimentica……!!! Villa Marina, un “luogo di grande energia ma anche di sano relax”.. nata dall’esigenza di incontrare il mondo a casa propria senza doversi necessariamente spostarsi e viaggiare. Una “Storia tutta al femminile”: un “intreccio” di donne si sono susseguite nel corso del tempo a Villa Marina. E’ proprio questo il light motive della struttura, “le Donne”, che con la loro determinazione e forza hanno portato avanti un’ospitalità tutta caprese, la stessa che determinò nei primi del 900′, l’economia dell’isola. Villa Marina è una classica villa mediterranea costruita nel 1915, abitazione privata fino al 2008. Fino a quando Carmì e i suoi tre figli decidono di trasformarla in hotel: una scelta naturale considerata l’inclinazione all’accoglienza della famiglia, la bellezza del luogo, il pregio architettonico della struttura, il rigoglioso e curatissimo giardino mediterraneo di oltre 3000mq sul mare. Accoglienza, cordialità e “aria di casa”: è questo il mix vincente di Villa Marina.