lunedì, 11 Agosto , 25

Chi si allena con Alcaraz… perde: la nuova ‘maledizione’ a Cincinnati

(Adnkronos) - Chi si allena con Carlos Alcaraz......

Gaza, Macron: “Espansione operazione Idf preannuncia disastro epocale”

(Adnkronos) - "L’annuncio del governo israeliano di un’espansione...

Bimbo di 4 anni muore per un colpo di calore in Sardegna

(Adnkronos) - E' morto oggi, lunedì 11 agosto,...

Medvedev, crisi senza fine: eliminato a Cincinnati. E mette la testa nel frigo

(Adnkronos) - Crisi sempre più nera per Daniil...
villa-pamphili,-autopsia:-“anastasia-e-morta-soffocata”
Villa Pamphili, autopsia: “Anastasia è morta soffocata”

Villa Pamphili, autopsia: “Anastasia è morta soffocata”

DALL'ITALIA E DAL MONDOVilla Pamphili, autopsia: "Anastasia è morta soffocata"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Anastasia Trofimova è stata soffocata. L’ipotesi degli inquirenti è stata confermata dagli ultimi esami effettuati in seguito all’autopsia eseguita a giugno scorso sui corpi della donna e della figlia Andromeda, trovate senza vita nel parco di Villa Pamphili. Quanto alla piccola i risultati dell’esame autoptico avevano anche per lei segni di strangolamento sul collo.  

In carcere per il duplice omicidio c’è Francis Kaufmann, il 46enne americano, rintracciato in Grecia diversi giorni dopo il ritrovamento dei corpi e poi trasferito in Italia.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.