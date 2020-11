Villas-Boas e l’omaggio a Maradona: “La Fifa ritiri la maglia numero 10 in tutte le competizioni”

“Vorrei che la Fifa ritirasse la maglia numero 10 in tutte le competizioni, per tutte le squadre. Sarebbe il miglior omaggio che si potrebbe fare per lui. È una perdita incredibile per il mondo del calcio”. Queste sono le parole di Andre Villas-Boas, tecnico portoghese del Marsiglia, che ha lanciato una proposta forte per omaggiare Maradona. A primo impatto sembrerebbe una cosa difficilmente realizzabile, ma che renderebbe eternamente omaggio a Diego dopo la sua morte.

