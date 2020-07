Vince la lotteria e divide 22 milioni con un amico per un patto fatto 30 anni fa

Vincere 22 milioni di dollari alla lotteria e condividere il premio con un amico per onorare una promessa che si erano fatti quasi 30 anni prima. È successo nel Wisconsin. Nel 1992, Tom Cook e Joseph Feeney strinsero un patto: se uno dei due avesse mai vinto il Powerball, avrebbero diviso il premio. E quando il mese scorso Cook ha vinto il montepremi di 22 milioni di dollari e ha chiamato Feeney per dirglielo, l’amico non poteva credere alle proprie orecchie.

Cook ha deciso di andare in pensione mentre Feeney si era già ritirato. Entrambi hanno affermato di non avere grandi progetti,

