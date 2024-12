Vincenzo Carbone nuovo direttore dell’Agenzia delle Entrate: ok dal Cdm

ROMA – Un lungo applauso ha accolto Matteo Salvini al Consiglio dei ministri di oggi. I colleghi delgoverno, secondo quanto si apprende, si sono congratulati con il vicepremier e titolare dei Trasporti, all’inizio del Cdm, nel pomeriggio a Palazzo Chigi, per l’assoluzione con formula piena nel processo Open Arms.

SEMAFORO VERDE A VINCENZO CARBONE, NOMINATO DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nella due ore di lavori del Cdm della antivigilia di Natale, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, sono stati affrontati i diversi punti all’ordine del giorno. Tra questi, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina del direttore dell’Agenzia delle Entrate dopo le dimissioni di Ernesto Maria Ruffini: si tratta di Vincenzo Carbone, attuale vicedirettore vicario e capo della divisione Contribuenti dell’Agenzia. Classe 1963 e laurea in Giurisprudenza con abilitazione all’esercizio della professione forense, Carbone entra nell’Amministrazione finanziaria nel 1990. Nel 1999 è vincitore del concorso per 162 dirigenti presso il Ministero delle Finanze e dai primi anni 2000, a seguito dell’istituzione delle Agenzie fiscali, ricopre numerosi incarichi dirigenziali in Agenzia delle Entrate, sia a livello centrale sia regionale.In particolare, dal 2005 è alla guida dell’ufficio Contenzioso tributario presso la Direzione centrale Normativa e Contenzioso dove successivamente assumerà anche l’incarico di capo ufficio Registro; dal 2006 è a capo dell’ufficio Analisi e ricerca presso la direzione regionale della Campania; dal 2009 e fino al 2014 svolge il ruolo di capo ufficio Fiscalità delle imprese e finanziaria presso la Direzione regionale del Lazio. Successivamente, dal 2014, passa al timone delle Direzioni provinciali I e II di Roma. Il primo incarico di vertice, come direttore centrale Grandi contribuenti e internazionale, arriva nel 2020. Segue, nel 2022, la nomina a direttore centrale Grandi contribuenti e internazionale con funzioni di capo divisione Contribuenti aggiunto.Nel luglio 2023, a fronte delle esperienze e conoscenze tecniche acquisite nel corso del lungo percorso professionale in tutte le aree di operatività dell’Agenzia delle Entrate, gli viene attribuito un nuovo incarico di vertice per il coordinamento delle attività finalizzate all’attuazione della Riforma fiscale. Nel febbraio 2024 ha assunto il ruolo di Vicedirettore capo divisione Contribuenti dell’Agenzia e da ottobre 2024 è Direttore vicario dell’Agenzia delle Entrate. È commendatore al merito della Repubblica italiana.

OK AL DECIMO DECRETO PER LE FORNITURE MILITARI ALL’UCRAINA

Tra gli altri punti all’ordine del giorno anche la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina a cui l’esecutivo ha dato il via libera al rispettivo provvedimento. Si tratta del decimo decreto di forniture a Kiev. Il governo ha esaminato inoltre uno schema di decreto legge con «misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza»

VIA LIBERA AL DECRETO CAIVANO BIS

Il consiglio dei ministri ha approvato inoltre il cosiddetto decreto Caivano bis. Il provvedimento mira a trasformare la struttura del Commissario straordinario per Caivano in Commissario per le aree degradate e bisognose di interventi. Il modello Caivano verrà così esteso ad altre zone definite ad “alta vulnerabilità sociale”. Sette quelle individuate tra nord e sud del Paese: Rozzano a Milano, il quartiere Alessandrino-Quarticciolo di Roma, il quartiere Scampia-Secondigliano di Napoli, Orta Nova a Foggia, Rosarno-San Ferdinando a Reggio Calabria, il quartiere San Cristoforo di Catania e il quartiere palermitano di Borgo Nuovo. Stanziati 180 milioni per un triennio, con un piano che dovrà essere definito entro due mesi dal commissario straordinario.

