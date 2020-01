Vincenzo De Lucia imita Mara Venier per Superguida tv: “La mia Sandra Milo a Domenica In, il bene che voglio a Vladimir Luxuria e la candidatura per Tale e Quale Show” | VIDEO e INTERVISTA

Mara Venier si ‘sdoppierà’? Chissà che l’amata conduttrice di Domenica In non decida, in qualche puntata del suo programma, di stare al gioco e di dividere il pomeriggio televisivo di Rai 1 con il suo imitatore, Vincenzo De Lucia. Noi di Superguida tv lo abbiamo intercettato per un’intervista esclusiva e le premesse affinché ciò accada sembrerebbero esserci davvero tutte! Intanto, Vincenzo, abile performer campano di 33 anni, ha già ‘deliziato’ il pubblico, non soltanto della Rai, con alcune riuscite imitazioni, naturalmente ispirate dalle più importanti conduttrici televisive italiane. 3,2,1…buona lettura!

Intervista a Vincenzo De Lucia: “La mia Sandra Milo a Domenica In? Un’idea di Mara Venier autrice. Fa sempre effetto incontrare i personaggi che imito”

1) Ciao Vincenzo. Nella puntata di Domenica In dello scorso 29 dicembre 2019, hai interpretato la “tua” Sandra Milo entrando in studio come la “sorella Vincenzina”. Com’è nata questa imitazione per Rai 1?

È stata un’idea di Mara Venier, che è anche autrice di questa splendida Domenica In. Mara è come sempre lungimirante perché, insieme ai suoi autori, ha costruito un siparietto molto divertente ed elegante, un vero e proprio omaggio a “Sandrocchia”. Fa sempre un grande effetto incontrare i personaggi che imito. Secondo me il pubblico rimane “impressionato”.

2) Anche Virginia Raffaele ha imitato l’amata l’attrice di 86 anni, attirando però su di sé alcune critiche. Cosa ne pensi di questa polemica? Hai corso anche tu dei rischi?

Non entro nel merito della polemica. Vorrei, però, esprimere la mia totale ammirazione per Virginia Raffaele, che trovo un’artista straordinaria. Purtroppo, non si può piacere a tutti, spesso neanche ai personaggi che vengono imitati.

3) Parlando di Domenica In, forse i telespettatori di Rai 1 si sarebbero aspettati di vederti in azione nei panni di Mara Venier, uno dei tuoi cavalli di battaglia in quanto a imitazioni. Come mai non è accaduto?

Mara Venier conosce benissimo la parodia che ne faccio. Ha già partecipato, in qualità di spettatrice, a “Zia Mara Celebration”, uno spettacolo a Roma che le ho interamente dedicato. Nelle storie su Instagram faccio una rubrica dal titolo “Dillo a Zia Mara” e lei commenta spesso. È in assoluto la più autoironica.

4) Magari la prossima volta tornerai in studio e sarà Mara Venier vs Mara Venier!

Chi può dirlo! Magari ci sarà modo più avanti. Vediamo…

5) A proposito di “Zia Mara”, a Striscia la notizia abbiamo visto un’altra sua imitatrice, Francesca Manzini, protagonista di alcuni fuori-onda. Come giudichi l’uso della tecnica deepfake per la satira? Ti piacerebbe sperimentare in questo senso?

Secondo me il deepfake toglie anima a chi, come nel mio caso, cerca di immedesimarsi e di restituire in maniera fedele un personaggio, e non soltanto attraverso la voce. Trovo più stimolanti e più poetici il trucco, la trasformazione ed il gioco. Il deepfake un po’ mi inquieta.

“Mi piacerebbe incontrare Barbara D’Urso e Maria De Filippi e vedere la reazione. Anche il pubblico riderebbe tantissimo”

6) Oltre alla “regina della domenica in Rai”, tra le “tue donne” ci sono anche le altre “regine della tv”: Barbara D’Urso e Maria De Filippi. Qual è il tuo rapporto con le due conduttrici di Canale 5?

Tutte le donne che “abitano” in me hanno di natura delle peculiarità che le rendono molto amate dal pubblico televisivo. A volte, per funzionare, l’imitazione deve “esasperare” pregi, difetti e gestualità. La parodia è anche questo. Cerco di essere quanto più fedele possibile al personaggio, allo scopo di sorprendere e divertire e senza il desiderio o l’espressa volontà di ferire.

7) Ti piacerebbe incontrarle?

Magari! Mi piacerebbe molto vedere la loro reazione! Sono certo che anche il pubblico riderebbe tantissimo!

8) A proposito di De Filippi, anche nel caso della presentatrice Mediaset le imitazioni non sono mancate. Si pensi a Gullotta al Bagaglino, la più pungente Guzzanti o Laurenti ad Avanti un altro. Che differenza c’è tra queste parodie e la tua?

Da spettatore, ho amato tantissimo tutte queste parodie. Maria è per eccellenza la conduttrice – “non conduttrice”: va di sottrazione, è rigorosa e spesso seria. Ho cercato di conservare queste caratteristiche ed aggiungere qualche nota di colore, come l’elenco dei programmi tv che manda avanti da anni e le sue interminabili passeggiate. Ma è la voce il vero coup de théâtre!